Découverte de l’imprimante 3D Ludo bibliothèque Ondres Ondres, samedi 17 février 2024.

Découverte de l’imprimante 3D Ludo bibliothèque Ondres Ondres Landes

Venez vous initier à l’impression 3D, comprendre son fonctionnement et réaliser des objets simples.

En partenariat avec LaCoWo.

Enfants à partir de 10 ans et adultes, sur inscription à la ludo-bibliothèque.

Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin

Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine bibliotheque@ondres.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 10:00:00

fin : 2024-02-17 12:00:00



