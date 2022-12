Découverte de Liméro l’escargot Mayennais Bagnoles de l’Orne Normandie, 13 juillet 2023, Bagnoles de l'Orne Normandie Normandie Tourisme / Orne Tourisme Bagnoles de l'Orne Normandie.

Découverte de Liméro l’escargot Mayennais

2023-07-13 15:00:00 – 2023-07-13 17:00:00

Bienvenue chez Limero !

Christine et Jean-Claude vous accueillent avec grand plaisir à la ferme hélicicole « Limero l’escargot mayennais » située à Marcillé-la-Ville dans le Nord-Mayenne.

Vous découvrirez cet élevage artisanal, une présentation des produits et les différentes activités auxquelles Christine et Jean Claude participent.

Durée: 2h.

Rendez-vous sur place à 15:00 au lieu dit: l’Aventura (à côté du lieu dit La Croix), 53440, Marcillé la ville.

Inscription jusqu’à 11:30 le jour de la sortie à l’Office de Tourisme.

tourisme@bagnolesdelorne.com +33 2 33 37 85 66 http://www.bagnolesdelorne.com/

