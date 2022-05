Découverte de l’Ilot et de la chapelle Saint-Michel

2022-06-04 15:30:00 – 2022-06-04 18:00:00 Permanence des membres de l'association de la chapelle Saint-Michel qui se feront un plaisir de commenter votre visite des lieux. Entrée libre. Chaussures adaptées à la marche sur rocher. Pour votre sécurité, il est indispensable de respecter les horaires quotidiens de passage affichés.

