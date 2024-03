Découverte de l’île Saint Aubin Parking du bac de l’île Angers, vendredi 19 juillet 2024.

Découverte de l’île Saint Aubin Fédération Départementale des chasseurs 49 – Pays de la Loire Grandeur Nature Vendredi 19 juillet, 10h00 Parking du bac de l’île Sur inscription. Animation gratuite.

enez découvrir l’île Saint Aubin et son histoire lors d’une balade.Les chasseurs ont été précurseurs, dès 1988, pour préserver l’île Saint-Aubin et ses prairies inondables. Ils sont propriétaires de 220 ha, soit un tiers de l’île, et sont de véritables acteurs de la préservation de la biodiversité.

Venez découvrir cette île riche en histoire avec une activité agricole importante et indispensable à la préservation de ce milieu. Une dégustation de terrines de lièvre vous sera proposée en fin d’animation.

Parking du bac de l'île Ile saint aubin, Angers Angers 49107 Maine-et-Loire Pays de la Loire

ile Saint Aubin site naturel