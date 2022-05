Découverte de l’ikebana, art floral japonais Jardin Hana-ryu La Rochelle Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Initiation- découverte de l’ikebana

Pour la découverte de l’ikebana, limité à 10 personnes sur réservation. Participation de 10€ Par personne. Prévoir un sécateur ou sécateur de vigne ou ciseaux, un petit seau pour rapporter les fleurs. Le vase est prêté le temps de l’exercice.

La propriétaire, professeur d’ikebana (art floral japonais) fera une démonstration à 15h30, suivie d’une proposition de découverte de cet art en réalisant un arrangement vous même. Jardin Hana-ryu 232 Avenue des Corsaires 17000 La Rochelle La Rochelle Bel Air Charente-Maritime

