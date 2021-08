Découverte de l’homme de guerre en 1415 Centre Azincourt 1415, 18 septembre 2021, Azincourt.

Découverte de l’homme de guerre en 1415

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Centre Azincourt 1415

Les 18 et 19 septembre 2021, découvrez le quotidien des chevaliers et soldats au temps de la bataille d’Azincourt. Un mini campement vous fera découvrir les conditions de vie des “gens de guerre” à la fin du Moyen Âge. La troupe “Genz d’armes 1415” répondra à toutes vos questions et vous présentera les armes et les armures portées à Azincourt, le costumes civils, la cuisine en campagne et d’autres nombreux aspect de la vie militaire au XVème siècle. “Couteaux d’hier et d’aujourd’hui” vous présentera le métier de forgeron par des démonstrations de son savoir-faire. Armes et armures n’auront plus de secret pour vous!

Entrée libre

Campement, présentation de l’armement offensif et défensif, démonstrations de techniques de combat par “Genz d’armes 1415”, démonstrations de forge par “Couteaux d’hier et d’aujourd’hui”

Centre Azincourt 1415 24 rue Charles VI, 62310 Azincourt Azincourt Pas-de-Calais



