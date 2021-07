Lapoutroie Musée des eaux de vie Haut-Rhin, Lapoutroie Découverte de l’histoire des liqueurs de France Musée des eaux de vie Lapoutroie Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Lapoutroie

Découverte de l’histoire des liqueurs de France Musée des eaux de vie, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Lapoutroie. Découverte de l’histoire des liqueurs de France

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Musée des eaux de vie Gratuit. Départ des visites guidées : 9h30, 10h30, 14h30, 15h30, 16h30.

Collections, affiches, verres, bouteilles, alambics … : profitez d’une visite guidée du musée des eaux de vie pour découvrir l’histoire des liqueurs de France et l’histoire de l’absinthe. Musée des eaux de vie 85 rue du Général Dufieux, 68650 Lapoutroie Lapoutroie Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T09:00:00 2021-09-17T12:00:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Lapoutroie Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée des eaux de vie Adresse 85 rue du Général Dufieux, 68650 Lapoutroie Ville Lapoutroie lieuville Musée des eaux de vie Lapoutroie