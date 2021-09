Monsac Ancienne forge Dordogne, Monsac Découverte de l’histoire de la forge et du savoir-faire des forgerons Ancienne forge Monsac Catégories d’évènement: Dordogne

Monsac

Découverte de l’histoire de la forge et du savoir-faire des forgerons Ancienne forge, 18 septembre 2021, Monsac. Découverte de l’histoire de la forge et du savoir-faire des forgerons

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Ancienne forge

### Visite et démonstration de l’ancienne forge de Monsac. Participez à la transmission du savoir-faire dans les forge d’autrefois ! N’hésitez pas à entrer dans ce lieu hord du temps où vous trouverez une multitude d’outils rassemblés par des passionnés. Vous pourrez assister à une démonstration en compagnie du forgeron de Monsac tout en apprenant les astuces mais également l’histoire de cette forge réhabilitée.

Gratuit. Entrée libre.

Visite et démonstration de l’ancienne forge de Monsac. Participez à la transmission du savoir-faire dans les forge d’autrefois. Ancienne forge Le bourg, 24440 Monsac Monsac Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Monsac Autres Lieu Ancienne forge Adresse Le bourg, 24440 Monsac Ville Monsac lieuville Ancienne forge Monsac