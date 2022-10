Découverte de l’habitat traditionnel de montagne au travers d’un hameau typique : Salvagny Sixt-Fer-à-Cheval Sixt-Fer-à-Cheval Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Sixt-Fer-à-Cheval

Découverte de l’habitat traditionnel de montagne au travers d’un hameau typique : Salvagny Sixt-Fer-à-Cheval, 11 juillet 2022, Sixt-Fer-à-Cheval. Découverte de l’habitat traditionnel de montagne au travers d’un hameau typique : Salvagny

Parking de Nant Sec Sixt-Fer-à-Cheval Haute-Savoie

2022-07-11 17:00:00 – 2022-09-18 19:00:00 Sixt-Fer-à-Cheval

Haute-Savoie EUR A Sixt, le hameau de Salvagny a particulièrement su garder son authenticité. Lors de notre visite nous cheminerons au travers de ce hameau plein de charme, à la découverte de greniers typiques, bassins sculptés et fermes magnifiquement conservées. Sixt-Fer-à-Cheval

dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Sixt-Fer-à-Cheval Autres Lieu Sixt-Fer-à-Cheval Adresse Parking de Nant Sec Sixt-Fer-à-Cheval Haute-Savoie Ville Sixt-Fer-à-Cheval lieuville Sixt-Fer-à-Cheval Departement Haute-Savoie

Découverte de l’habitat traditionnel de montagne au travers d’un hameau typique : Salvagny Sixt-Fer-à-Cheval 2022-07-11 was last modified: by Découverte de l’habitat traditionnel de montagne au travers d’un hameau typique : Salvagny Sixt-Fer-à-Cheval Sixt-Fer-à-Cheval 11 juillet 2022 Haute-Savoie Parking de Nant Sec Sixt-Fer-à-Cheval Haute-Savoie Sixt-Fer-à-Cheval

Sixt-Fer-à-Cheval Haute-Savoie