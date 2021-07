Bar-le-Duc Archives départementales de la Meuse Bar-le-Duc, Meuse Découverte de l’exposition «Vernaculaire extraordinaire» Archives départementales de la Meuse Bar-le-Duc Catégories d’évènement: Bar-le-Duc

### L’exposition « Vernaculaire extraordinaire » met en lumière les spécificités des villages lorrains et meusiens de la fin du XVIIIe siècle à la Première Guerre mondiale. L’exposition révèle la richesse de l’architecture locale, comme autant de traces d’activités humaines révolues : habitat et conditions de vie, économie et industrie, religion, organisation de la société, etc.

Gratuit. Accès handicapé. Animaux refusés. Sous réserve des conditions sanitaires en vigueur.

