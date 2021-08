Découverte de l’exposition : Un samedi à Saint Parres au XXe siècle Centre de secours, 18 septembre 2021, Saint-Parres-aux-Tertres.

Découverte de l’exposition : Un samedi à Saint Parres au XXe siècle

Centre de secours, le samedi 18 septembre à 14:00

### Jouets anciens, instruments de l’ancienne fanfare communale, retrospective de la vie à Saint-Parres il y a bientôt 100 ans ! Retrouvez une animation de la bibliothèque de Saint-Parres et de l’Association du Patrimoine : la bibliothèque et la ludothèque présenteront une animation avec des jouets anciens et l’association du Patrimoine présentera une exposition avec des instruments de l’ancienne fanfare, deux pompes à bras des pompiers et une rétrospective via des photos et des petits films sur la vie de Saint-Parres dans les années 1930-1950.

Gratuit. Entrée libre.

Centre de secours 24 bis rue Edme Denizot, 10410 Saint-Parres-aux-Tertres Saint-Parres-aux-Tertres Aube



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00