Strasbourg Musée de minéralogie - collection de paléontologie Bas-Rhin, Strasbourg Découverte de l’exposition «Thébaïde» Musée de minéralogie – collection de paléontologie Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Découverte de l’exposition «Thébaïde» Musée de minéralogie – collection de paléontologie, 18 septembre 2021, Strasbourg. Découverte de l’exposition «Thébaïde»

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de minéralogie – collection de paléontologie

### Venez découvrir l’exposition « Thébaïde », de Valentine Cotte et Zoé Joliclercq, deux artistes plasticiennes expérimentant les matières (minéraux, céramique, oxydes, métaux, terres, poussières). Exposition photographique, sculptures, œuvre sonore, et diffusion d’un documentaire, réalisé en collaboration avec Adrien Berthet, expliquent leur technique de travail et notre collaboration pour cette exposition. L’occasion de porter un nouveau regard sur les minéraux, et d’observer le monde qui nous entoure d’une manière inédite !

Gratuit. Dans la limite des places disponibles.

Venez découvrir l’exposition « Thébaïde », de Valentine Cotte et Zoé Joliclercq, deux artistes plasticiennes expérimentant les matières (minéraux, céramique, oxydes, métaux, terres, poussières). Musée de minéralogie – collection de paléontologie Institut de Géologie – 1 rue Blessig, 67000 Strasbourg Strasbourg Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Musée de minéralogie - collection de paléontologie Adresse Institut de Géologie - 1 rue Blessig, 67000 Strasbourg Ville Strasbourg lieuville Musée de minéralogie - collection de paléontologie Strasbourg