Découverte de l’exposition temporaire Enfants de la réclame ! Musée du cartonnage et de l’imprimerie Valréas, samedi 18 mai 2024.

Découverte de l’exposition temporaire Enfants de la réclame ! Enfants de la réclame ! Petite histoire de la publicité enfantine Samedi 18 mai, 18h00 Musée du cartonnage et de l’imprimerie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Enfants de la réclame ! Petite histoire de la publicité enfantine

La petite fille du chocolat Menier, les élèves gourmands de LU, le bébé Cadum… Ces publicités enfantines ont accompagné le quotidien de plusieurs générations : inscrites dans l’imaginaire collectif, elles sont emblématiques de la société de consommation.

Si les premières réclames dans les journaux datent des années 1830, la révolution visuelle s’opère à la fin du XIXe siècle avec les nouvelles techniques de reproduction. Les images d’enfants sont rapidement utilisées par les illustrateurs qui comprennent le profil potentiel qu’elles représentent.

L’exposition retranscrit, à travers une série d’images et d’illustrations antérieures aux années 1990, l’univers coloré et éclectique de la publicité et s’interroge sur les modes de représentation de l’enfant et ses enjeux.

Musée du cartonnage et de l’imprimerie 3 avenue Maréchal Foch, 84600, Valréas, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d’azur Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 35 58 75 http://www.vaucluse.fr/culture-patrimoine/les-musees-departementaux/le-musee-du-cartonnage-et-de-limprimerie/ Ce musée unique en France retrace l’histoire de la fabrication et de l’impression de la boîte en carton à Valréas des origines au milieu du XIXe siècle, à nos jours.

© L’Omnibus / Département de Vaucluse