Découverte de l’exposition permanente : L’histoire de l’Hydraviation Musée de l’Hydraviation, 18 septembre 2021, Biscarrosse.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de l’Hydraviation

### Des vols transatlantiques vers New-York et Fort-de-France à la lutte contre les incendies, vous découvrirez l’univers de ces paquebots des airs d’hier et d’aujourd’hui ! Le Musée de l’Hydraviation présente, dans le cadre de son exposition permanente, des hydravions restaurés, des uniformes, des souvenirs de pilotes célèbres, des reproductions, des photographies, des moteurs, des hélices, des pièces d’archives, des carnets de vol, des trophées, des combinaisons, des tableaux de peintres de l’Air et de la Marine… Des support variés qui vous invitent à vivre une expérience unique sur les traces des grands noms : Latécoère, Saint-Exupéry, Mermoz et bien d’autres.

Gratuit.

Musée de l’Hydraviation 332, rue Louis Breguet 40600 Biscarrosse Biscarrosse Landes



