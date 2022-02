Découverte de l’exposition “Mission H – Etre Humain Vivre Ensemble” et ateliers de lutte contre les discriminations 92000 Nanterre, 17 mars 2022, Nanterre.

Découverte de l’exposition “Mission H – Etre Humain Vivre Ensemble” et ateliers de lutte contre les discriminations

du jeudi 17 mars au lundi 21 mars à 92000 Nanterre

6 classes de 5ème du collège Jean Perrin de Nanterre partiront à la découverte de l’exposition interactive “Mission H” et seront sensibiliser à la lutte contre les discriminations. À l’heure où les crispations identitaires se multiplient, prennent des formes diversifiées, de plus en plus radicales voire violentes, les situations où le « vivre ensemble » est mis à mal sont de plus en plus fréquentes. Ce projet, co-conçu par la Fondation Lilian Thuram « Éducation contre le racisme » et l’Association Française des Petits Débrouillards (AFPD) propose de fournir à tous des outils pour éduquer les jeunes sur le vivre ensemble et contre le racisme. Ce projet traite des questions d’ « être humain » et de « vivre ensemble », en interrogeant les notions de diversité, d’égalité, de stéréotypes, de préjugés, de racisme, d’interculturalité…

Réservé aux classes de 5ème du collège

92000 Nanterre 20, Rue des Goulvents, 92000, Nanterre Nanterre Quartier du Vieux-Pont – Sainte-Geneviève Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-17T10:00:00 2022-03-17T16:30:00;2022-03-18T10:00:00 2022-03-18T16:30:00;2022-03-21T10:00:00 2022-03-21T16:30:00