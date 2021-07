Saint-Louis Petite Camargue Alsacienne - Réserve Naturelle Haut-Rhin, Saint-Louis Découverte de l’exposition « Mémoire de Saumon » Petite Camargue Alsacienne – Réserve Naturelle Saint-Louis Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Petite Camargue Alsacienne – Réserve Naturelle, le dimanche 19 septembre à 10:00

### Passé et présent sont mêlés dans cette pisciculture impériale de 1852. L’histoire de la fécondation artificielle vous sera dévoilée ainsi que son rôle actuel dans le repeuplement du Rhin. Au cœur de la Petite Camargue Alsacienne, découvrez l’extraordinaire histoire de la fécondation artificielle des poissons, mais aussi l’engagement et le rôle historique joué par l’ancienne pisciculture impériale de Huningue.

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

