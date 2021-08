Découverte de l’exposition les “Merveilles de nos collections” Château de Quintin, 18 septembre 2021, Quintin.

Découverte de l’exposition les “Merveilles de nos collections”

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Quintin

**Venez découvrir l’exposition les “Merveilles de nos collections”.** En visite libre, vous pourrez admirer de nombreux objets du quotidien et témoins de l’art de vivre du 18e à nos jours, conservés au fil des génrations par la famille: carnets de bals, flacons à sel et de parfums, éventails, textiles et vêtements anciens (robes de baptême, bonnets et mouchoirs, mantilles espagnoles…), sceaux et miniatures… ainsi que les arts de la table (verrerie, argenterie, porcelaine…). _[https://www.chateaudequintin.fr/domaine/exposition-permanente/](https://www.chateaudequintin.fr/domaine/exposition-permanente/)_

Tarif unique pour tous de la visite de l’exposition 4€ ; gratuit pour les moins de 18 ans.

En visite libre, vous pourrez admirer de nombreux objets du quotidien et témoins de l’art de vivre du 18e à nos jours, conservés au fil des générations par la famille.

Château de Quintin Impasse de la Pompe 22800 Quintin Quintin Côtes-d’Armor



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:00:00