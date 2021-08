Bar-le-Duc Hôtel de ville Bar-le-Duc, Meuse Découverte de l’exposition : « Autour du général Radet » Hôtel de ville Bar-le-Duc Catégories d’évènement: Bar-le-Duc

### Venez découvrir l’exposition-dossier présentée autour du général Radet, personnage emblématique de l’histoire meusienne. À l’occasion de la restitution du sabre du général **Radet**, volé il y a plusieurs années et récupéré par le Musée barrois en 2021, cette exposition met en valeur ce personnage meusien, connu pour avoir établi le premier réglement de la gendarmerie et pour avoir arrêté le pape Pie VII à la demande de Napoléon Ier. Un portrait peint, un buste et le sabre d’honneur du général Radet conservés par le Musée barrois sont ainsi mis en valeur.

Gratuit. Entrée libre.

