Découverte de l’exposition « La réhabilitation de l’Usine des Tramways : 10 ans déjà ! »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à L’Usine des Tramways

### En 2008, la Communauté d’agglomération Pau-Pyrénées décide de réhabiliter **l’ancienne usine de tramways**. Cette volonté répond à plusieurs objectifs : – Favoriser la conservation, la diffusion et la valorisation des collections dans des espaces adaptés et répondant à de fortes contraintes techniques, sécuritaires et réglementaires. – Redonner une fonction à ce patrimoine industriel situé à l’entrée du nouveau quartier de la Porte des Gaves. Le projet final offre une surface totale de 3200 m². Il se compose d’un espace de stockage central et sécurisé destiné à la conservation des archives et de la bibliothèque patrimoniale. Les espaces publics et bureaux permettent l’installation des services du réseau des médiathèques et des services culturels et patrimoniaux de la ville de Pau et de l’agglomération. La Ville d’Art et d’Histoire rejoint les locaux de L’Usine des Tramways en 2017 et donne un nouvel élan à la valorisation des patrimoines. De sa construction à sa réhabilitation en passant par ses missions passées et présentes, laissez-vous porter par l’histoire de cet ancien site industriel réhabilité.

Gratuit. Entrée libre.

En 2008, la Communauté d’agglomération Pau-Pyrénées décide de réhabiliter l’ancienne usine de tramways.

L’Usine des Tramways avenue Gaston Lacoste, 64000 Pau Pau Centre Ville Pyrénées-Atlantiques



2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00