Découverte de l'étang blanc en barque dans l'univers des pêcheurs et chasseurs

Seignosse

Découverte de l'étang blanc en barque dans l'univers des pêcheurs et chasseurs
2023-05-03 15:30:00 – 2023-05-03 17:30:00
Etang Blanc, 4 route Louis de Bourmont, Seignosse, Landes

2023-05-03 15:30:00 – 2023-05-03 17:30:00

Etang Blanc 4 route Louis de Bourmont

Seignosse

Landes Partez en barque sur l’étang blanc en compagnie de Christophe Lesbats, habitant de l’étang et Président de l’association de pêche, qui vous dévoilera tous les secrets de l’étang : les animaux et la flore, découvrir la chasse à la tonne, connaître la vie de l’étang et ses habitants. Une sortie exclusive qui ne se fera qu’au printemps !

A partir de 5 ans (savoir nager). Horaires : 15h30 à 17h30.

Tarif : Gratuit.

Nombre de places limité : 8 personnes.

Lieu : Etang blanc – Restaurant Les Roseaux → Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme à compter du 6 mars 2023. Christophe Lesbats, habitant de l’étang et président de l’association de pêche, vous dévoilera tous les secrets de l’étang : les animaux et la flore, la chasse à la tonne, la vie de l’étang et ses habitants. A partir de 5 ans. +33 5 58 43 32 15 Les Roseaux Seignosse tourisme

Etang Blanc 4 route Louis de Bourmont Seignosse

Lieu: Seignosse
Adresse: Etang Blanc, 4 route Louis de Bourmont
Ville: Seignosse
Departement: Landes

Découverte de l'étang blanc en barque dans l'univers des pêcheurs et chasseurs
Etang Blanc
2023-05-03

