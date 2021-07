Saint-Philibert Saint-Philibert Morbihan, Saint-Philibert Découverte de l’Estran – Saint-Philibert Saint-Philibert Saint-Philibert Catégories d’évènement: Morbihan

DÉCOUVERTE DE L'ESTRAN : Plage de Men er BelegDimanche 25 juillet de 10h30 à 12h30 Dimanche 22 août de 10h à 12hUne balade à marée basse pour découvrir la faune du bord de mer avec Anne Jacob.• Découverte de ce milieu naturel : rôles de chacun, adaptations, reproductions, interrelations, fragilités.• Démonstration des gestes respectueux : prélèvements, tailles, règles en vigueur)Durée de l'animation – 2 heures par Anne JacobPrévoir une tenue adaptée pour la sortie : bottes ou chaussures étanchesSur inscription impérativement : contact@stphilibert.fr ou en mairie au 02 97 30 07 00

Saint-Philibert
47.57124#-2.99636