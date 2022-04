Découverte de l’estran Ploubazlanec, 30 avril 2022, Ploubazlanec.

Ploubazlanec Côtes d’Armor

Explorez l’estran en famille et découvrez son incroyable biodiversité ! Apprenez à reconnaitre la faune et la flore de cet environnement fragile et insolite. Par Helcion environnement – RDV Parking plage du Gouern.

