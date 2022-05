Découverte de l’estran à marée basse Landunvez Landunvez Catégories d’évènement: Finistère

Landunvez

Découverte de l’estran à marée basse Landunvez, 14 juillet 2022, Landunvez. Découverte de l’estran à marée basse Landunvez

2022-07-14 11:45:00 – 2022-07-14 13:30:00

Landunvez Finistère Landunvez Venez découvrir les animaux et les algues, à marée basse, au port d’Argenton avec l’association C.A.P à l’Ouest! Effectif limité, inscription obligatoire: en ligne sur https://www.nautisme.pays-iroise.bzh/nautisme-centres-nautiques, par téléphone, au 02.98.89.54.04 ou 02.98.48.76.23 ou sur place à partir du 4 juillet +33 2 98 89 54 04 Venez découvrir les animaux et les algues, à marée basse, au port d’Argenton avec l’association C.A.P à l’Ouest! Effectif limité, inscription obligatoire: en ligne sur https://www.nautisme.pays-iroise.bzh/nautisme-centres-nautiques, par téléphone, au 02.98.89.54.04 ou 02.98.48.76.23 ou sur place à partir du 4 juillet Landunvez

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Landunvez Autres Lieu Landunvez Adresse Ville Landunvez lieuville Landunvez Departement Finistère

Landunvez Landunvez Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/landunvez/

Découverte de l’estran à marée basse Landunvez 2022-07-14 was last modified: by Découverte de l’estran à marée basse Landunvez Landunvez 14 juillet 2022 finistère Landunvez

Landunvez Finistère