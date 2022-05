Découverte de l’estran

Découverte de l’estran, 17 mai 2022, . Découverte de l’estran

2022-05-17 14:30:00 – 2022-05-17 16:30:00 Le temps d’une marée basse, venez comprendre ce monde particulier qui se découvre deux fois par jour. Au programme : présentation des différentes familles d’animaux qui peuplent le site, des algues, des techniques de pêche à pied et du phénomène des marées parmi les plus importants de la planète. Un bon bol d’air iodé ! Le temps d’une marée basse, venez comprendre ce monde particulier qui se découvre deux fois par jour. Au programme : présentation des différentes familles d’animaux qui peuplent le site, des algues, des techniques de pêche à pied et du phénomène des marées parmi les plus importants de la planète. Un bon bol d’air iodé ! dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville