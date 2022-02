Découverte de l’Espace Muséal Re-Naissance Ferrette, 6 février 2022, Ferrette.

0 EUR L’espace muséal Re-Naissance de Ferrette ouvre ses portes au public.

Cet espace muséal propose une exposition permanente qui retrace en 3 langues (français, allemand, anglais) l’histoire de la ville et du comté.

On y fait connaissance avec les Habsbourg, les Mazarin et les Grimaldi, au fil de panneaux chronologiques et d’un montage audiovisuel autour de la maquette de Ferrette. Un écran tactile permet de visionner plusieurs vidéos sur des personnalités qui ont marqué la cité, comme Léon Lehmann, ainsi que des reportages sur Ferrette. L’occasion également de découvrir les travaux de restauration réalisés au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville, bâtiment datant de 1572.

La première exposition temporaire de cet espace est consacrée à la dynastie des Mazarin, couvrant la période de 1648 à la révolution : vous y apprendrez pourquoi le prince de Monaco porte le titre de comte de Ferrette…

Visites guidées à la demande pour groupes et scolaires sur réservation, en téléphonant au 03 89 68 23 20.

