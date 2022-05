Découverte de l’escargot et de l’héliciculture Escargotière de la Baie de Somme Drucat Catégories d’évènement: Drucat

Somme

Découverte de l’escargot et de l’héliciculture Escargotière de la Baie de Somme, 18 juin 2022, Drucat. Découverte de l’escargot et de l’héliciculture

Escargotière de la Baie de Somme, le samedi 18 juin à 14:30

L’escargot est un animal fascinant qui émerveille les petits et les grands. Je vous invite à le découvrir de manière ludique en l’observant sous toutes ses coutures ! Nous visiterons ensuite les parcs d’élevage pour en apprendre plus sur le métier passionnant de héliciculteur !

Sur réservation

Le temps d’un après-midi, venez découvrir l’escargot ! Escargotière de la Baie de Somme 27 rue du thuret 80132 Drucat Drucat Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-18T14:30:00 2022-06-18T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Drucat, Somme Autres Lieu Escargotière de la Baie de Somme Adresse 27 rue du thuret 80132 Drucat Ville Drucat lieuville Escargotière de la Baie de Somme Drucat Departement Somme

Escargotière de la Baie de Somme Drucat Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/drucat/

Découverte de l’escargot et de l’héliciculture Escargotière de la Baie de Somme 2022-06-18 was last modified: by Découverte de l’escargot et de l’héliciculture Escargotière de la Baie de Somme Escargotière de la Baie de Somme 18 juin 2022 Drucat Escargotière de la Baie de Somme Drucat

Drucat Somme