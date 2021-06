Découverte de l’escalade sur bloc Kerlouan, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Kerlouan.

Découverte de l’escalade sur bloc 2021-07-22 10:30:00 – 2021-07-22 12:00:00

Kerlouan Finistère Kerlouan

Pour toute la famille, à partir de 7 ans. Venez découvrir les rochers granitiques de Meneham lors d’une sortie dans un cadre grandiose. Alliez balade en bord de mer et initiation à l’escalade de bloc avec Antoine Guignat, passionné du site et moniteur diplômé d’Etat. Limité à 6 personnes.

Les enfants de moins de 14 ans doivent être accompagnés par un adulte (participant ou non à l’activité).

tourisme@cotedeslegendes.bzh +33 2 29 61 13 60 http://billetweb.fr/pro/meneham

