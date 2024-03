Découverte de l’escalade en salle Musée de Carouge Carouge GE, samedi 16 mars 2024.

Découverte de l’escalade en salle Le mur d’initiation de la salle des Charmettes va vous permettre de découvrir ce sport en vogue, et d’apprendre les bases de la sécurité et les principes de l’escalade en salle. 16 et 23 mars Musée de Carouge Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T14:00:00+01:00 – 2024-03-16T16:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T16:00:00+01:00 – 2024-03-23T18:00:00+01:00

Musée de Carouge Place de Sardaigne 2, 1227 Carouge GE Carouge GE 1227 +41 22 307 93 80 https://www.carouge.ch/musee http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-carouge/