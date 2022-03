Découverte de l’équitation pour débutants Lezay, 25 avril 2022, Lezay.

Découverte de l’équitation pour débutants Lezay

2022-04-25 14:00:00 – 2022-04-29 17:00:00

Lezay Deux-Sèvres Lezay Deux-Sèvres

135 135 EUR Découverte de l’équitation pour débutants

À partir de 6 ans

Au Loup Garou à Lezay du 25 au 29 avril de 14h à 17h.

Le Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi

Approche et découverte de l’animal

Initiation et pratique de l’équitation en carrière et en balade sous forme ludique

Participer à la vie du centre équestre.

Sur inscription, places limitées : 05 49 29 04 04

+33 5 49 29 04 04

Site Loup Garou

Lezay

