Découverte de l’équitation baby-poney

Découverte de l’équitation baby-poney, 6 août 2022, . Découverte de l’équitation baby-poney

2022-08-06 16:00:00 16:00:00 – 2022-08-06 17:00:00 17:00:00 Dès 3 ans, les petits peuvent découvrir l’équitation ! Rendez-vous de 16h à 17h au Centre équestre de La Chapelle-Cécelin. Règlement à la réservation. Tarif : 15€ par séance. Pour les enfants de 3 à 7 ans. Inscription obligatoire auprès de Mme… dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville