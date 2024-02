Découverte de l’EPIcerie & Rencontre avec les EPIciers Chez Marie-Louise & Victor Malbrans, vendredi 9 février 2024.

Une épicerie participative a ouvert il y a quelques mois à MALBRANS, portée par l’association “Chez Marie-Louise & Victor” le nouveau Tiers-lieu de MALBRANS.

Elle permet aux adhérents de l’association de se fournir en produits locaux (produits frais, épicerie, pain) en direct chez le producteur, à prix négociés et sans marge.

À ce jour, 25 producteurs et plus de 300 produits sont référencés sur la plateforme (Monépi) qui permet à chacun de visualiser les produits et de préparer sa commande, à récupérer à l’épicerie les vendredis soir, jours d’ouverture du café !

Venez découvrir l’EPIcerie, ce qu’est une épicerie participative et échanger avec les EPIciers motivés de Malbrans, qui vous accueilleront au café le vendredi 9 février de 18h00 à 21h00.

Vous pourrez déguster des tapas préparés par nos soins à partir des produits de l’EPI ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 18:00:00

fin : 2024-02-09 21:00:00

Chez Marie-Louise & Victor 2 Place de l’Église

Malbrans 25620 Doubs Bourgogne-Franche-Comté tierslieu.malbrans@gmail.com

