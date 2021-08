Orcines Orcines Orcines, Puy-de-Dôme Découverte de l’environnement naturel et petit patrimoine : Village de Ternant – Journées Européennes du Patrimoine Orcines Orcines Catégories d’évènement: Orcines

Puy-de-Dôme

Découverte de l’environnement naturel et petit patrimoine : Village de Ternant – Journées Européennes du Patrimoine Orcines, 18 septembre 2021, Orcines. Découverte de l’environnement naturel et petit patrimoine : Village de Ternant – Journées Européennes du Patrimoine 2021-09-18 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-19 17:00:00 17:00:00 parking devant la salle des fêtes Ternant

Orcines Puy-de-Dôme Orcines Village de Ternant : visite guidée du four, des fontaines et de l’église. mawa@bbox.fr +33 7 81 05 75 78 dernière mise à jour : 2021-08-10 par

Détails Catégories d’évènement: Orcines, Puy-de-Dôme Autres Lieu Orcines Adresse parking devant la salle des fêtes Ternant Ville Orcines lieuville 45.80855#3.00819