Orcines Orcines Orcines, Puy-de-Dôme Découverte de l’environnement naturel et petit patrimoine : La via d’Orciane – Journées Européennes du Patrimoine Orcines Orcines Catégories d’évènement: Orcines

Puy-de-Dôme

Découverte de l’environnement naturel et petit patrimoine : La via d’Orciane – Journées Européennes du Patrimoine Orcines, 18 septembre 2021, Orcines. Découverte de l’environnement naturel et petit patrimoine : La via d’Orciane – Journées Européennes du Patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-19 Place Saint-Julien Orcines bourg

Orcines Puy-de-Dôme La via d’Orciane : balisage une flèche rouge, 10 km, 3h ,dénivelé +370 m. Départ au parking place Saint-Julien devant l’église. accueil@mairie-orcines.fr +33 4 73 62 10 09 dernière mise à jour : 2021-08-10 par

Détails Catégories d’évènement: Orcines, Puy-de-Dôme Autres Lieu Orcines Adresse Place Saint-Julien Orcines bourg Ville Orcines lieuville 45.7831#3.01165