Découverte de l’environnement en bord de mer Colonie Ste Marie, 23 août 2021-23 août 2021, Saint-Jean-de-Monts.

du lundi 23 août au samedi 28 août à Colonie Ste Marie

**ENQUÊTES ET MYSTÈRES** ÂGE : 8 – 10 ANS À l’ÉCOLE DES SORCIERS Nous commencerons par de l’accrobranche pour nous familiariser à la hauteur et préparer la coupe de « Quidditch ». Cours de potions, alchimie, découverte des plantes et des animaux fantastiques sont aussi au programme sans oublier la création de votre baguette magique. Une semaine pour découvrir ou redécouvrir l’univers de Harry Potter. Bonus : Archery Game sur la colo et Canoë/Kayak ÂGE : 11 – 13 ANS MANGA’STORY Viens rejoindre notre Guilde d’amateur de mangas et d’histoires extraordinaires. Que tu sois passionné(e) de mangas d’aventures à la Naruto ou Hunter X Hunter, de mangas sportifs à la Olive et Tom ou encore fan de Shogi comme Rei, dans « March comes in like a lion »… Viens relever des défis et des aventures. Si tu n’es pas un(e) grand(e) amateur(trice) de mangas, tu peux quand même venir t’éclater avec nous. Bonus : Découverte de l’Ile d’Yeu et Archery Game sur la colo

30€/20€ en fonction du QF

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Colonie Ste Marie La Parée du Jonc Saint-Jean-de-Monts Vendée



2021-08-23T09:30:00 2021-08-23T23:59:00;2021-08-24T00:00:00 2021-08-24T23:58:00;2021-08-25T00:00:00 2021-08-25T23:58:00;2021-08-26T00:00:00 2021-08-26T23:58:00;2021-08-27T00:00:00 2021-08-27T23:58:00;2021-08-28T00:00:00 2021-08-28T13:00:00