Découverte de l’environnement en bord de mer Colonie Ste Marie, 16 août 2021-16 août 2021, Saint-Jean-de-Monts.

du lundi 16 août au samedi 21 août à Colonie Ste Marie

**DÉTENTE NAUTIQUE** ÂGE : 6 – 7 ANS HISTOIRE DE GLISSE Depuis le Moyen Âge, des histoires et des légendes sont contées aux jeunes enfants pour peupler leurs rêves et leur imagination. Va à leur rencontre au fil de l’eau sur ton canoë et sur un surf ou un bodyboard. Mets-toi dans la peau d’un chevalier ou d’une princesse, ou alors d’un aventurier pour percer les mystères de cette colonie pas comme les autres. ÂGE : 8 – 10 ANS À TOUT VENT L’activité principale est la détente. On en profite, on se baigne et on s’amuse entre amis. Découverte de sports nautiques comme le catamaran et le surf pour une détente sur l’eau avec le vent et les vagues comme guide. ÂGE : 11 – 13 ANS et 14 – 17 ANS ON SE LAISSE GLISSER ! Viens profiter de la nature et des plages ensoleillées pour un séjour plein de découvertes, de rencontres et d’amitiés. Des activités nautiques comme le catamaran, le paddle et la bouée tractée pour découvrir la mer, et du yoga pour te découvrir toi.

30€/20€ en fonction du QF

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Colonie Ste Marie La Parée du Jonc Saint-Jean-de-Monts Vendée



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-16T09:30:00 2021-08-16T23:59:00;2021-08-17T00:00:00 2021-08-17T23:58:00;2021-08-18T00:00:00 2021-08-18T23:58:00;2021-08-19T00:00:00 2021-08-19T23:58:00;2021-08-20T00:00:00 2021-08-20T23:58:00;2021-08-21T00:00:00 2021-08-21T13:00:00