du lundi 9 août au samedi 14 août à Colonie Ste Marie

**COLO’SPORT** ÂGE : 8 – 10 ANS APPRENTIS MUSHERS Durant le séjour, tu auras la chance de découvrir le métier de musher (meneur de chiens). Un musher te fera découvrir sa passion pour les chiens nordiques et te présentera son alternative pour faire du traîneau en bord de mer, sans neige. Tu découvriras aussi de nombreux autres sports et profiteras du bord de mer. Bonus : Galactic laser dans la colonie ÂGE : 11 – 13 ANS TRAIL À SAINT-JEAN-DE-MONTS Viens prendre de la hauteur dans les arbres d’Explora Parc et découvres la forêt des Pays de Monts. En rosalie, parcours le bitume avec tes camarades pour connaître les secrets de la ville de Saint-Jean-de-Monts. Et pour connaître la plage, rien de mieux que le char à voile pour foncer sur le rivage. Bonus : Galactic laser dans la colonie ÂGE : 14 – 17 ANS LES JEUX OCÉANIQUES Dans un cadre magnifique de bord de mer, viens participer à cette semaine sportive. Au programme, surf, ultimate, beach volley… Bien évidemment, le bronzage et la baignade seront également au rendez-vous. Alors qui sera médaillé d’eau ? Bonus : Galactic laser dans la colonie

30€/20€ en fonction du QF

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Colonie Ste Marie La Parée du Jonc Saint-Jean-de-Monts Vendée



2021-08-09T09:30:00 2021-08-09T23:59:00;2021-08-10T00:00:00 2021-08-10T23:58:00;2021-08-11T00:00:00 2021-08-11T23:58:00;2021-08-12T00:00:00 2021-08-12T23:58:00;2021-08-13T00:00:00 2021-08-13T23:58:00;2021-08-14T00:00:00 2021-08-14T13:00:00