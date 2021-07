Découverte de l’environnement en bord de mer Colonie Ste Marie, 2 août 2021-2 août 2021, Saint-Jean-de-Monts.

Découverte de l’environnement en bord de mer

du lundi 2 août au samedi 7 août à Colonie Ste Marie

**ALLEZ HOP! EN SELLE!** ÂGE : 6 – 7 ANS CAVALIER EN APPRENTISSAGE Tu aimes l’équitation ou tu es juste curieux de découvrir cette activité ? Eh bien, c’est ici ! Apprentissage et jeux équestres, promenades, voltige pour les plus courageux et soins divers sont au rendez-vous. Tu pourras aussi te faire de nouveaux copains et copines puis profiter de la plage pour te baigner, faire des jeux ou vivre des aventures. ÂGE : 8 – 10 ANS AU GALOP ! Rien de mieux qu’être à dos de cheval pour explorer le bord de mer. Entre apprentissage et balade, viens découvrir ou perfectionner tes talents de cavalier. Au camp, des aventures seront aussi au rendez-vous pour explorer la forêt et percer les secrets de la colonie. ÂGE : 11 – 13 ANS ADOS DE CHEVAL À dos de cheval ou suspendu dans les arbres, viens t’éclater avec nous. Bien évidemment, la baignade et le bronzage sont au rendez-vous ainsi que plein d’autres activités à découvrir et à choisir.

30€/20€ en fonction du QF

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Colonie Ste Marie La Parée du Jonc Saint-Jean-de-Monts Vendée



