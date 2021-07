Découverte de l’environnement en bord de mer Colonie Ste Marie, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Saint-Jean-de-Monts.

Découverte de l’environnement en bord de mer

du lundi 19 juillet au samedi 24 juillet à Colonie Ste Marie

**NATURE É’COLO** ÂGE : 8 – 10 ANS _EN CHAR À VOILE_ C’est en char à voile que tu découvriras les plages proches de la colonie, en apprenant à utiliser le vent. Viens aussi découvrir la faune et la flore qui peuplent les Pays de Monts avec l’observation des animaux, muni(e) de jumelles, de la pêche à pied et en faisant du bricolage nature. Bonus : Apprendre à construire un radeau ÂGE : 11 – 13 ANS _EN SURF_ Au bord de la mer, dans un cadre idyllique, viens participer à cette semaine riche en découvertes. Vélo et surf te permettront de découvrir l’environnement marin. Des bricolages nature serviront à aménager la base pour préserver l’environnement. ÂGE : 14 – 17 ANS _EN PLANCHE À VOILE_ Dans un cadre naturel et préservé, viens profiter d’un séjour alliant glisse et découverte de l’environnement. Alors, c’est parti pour du vélo et de la planche à voile, sans oublier de la détente sur le sable, du bricolage et des soirées en ville. Tout un programme à découvrir et à partager avec tes nouveaux amis.

30€/20€ en fonction du QF

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Colonie Ste Marie La Parée du Jonc Saint-Jean-de-Monts Vendée



