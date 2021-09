Salon-de-Provence MUSÉE MAISON DE NOSTRADAMUS Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence Découverte de l’enluminure MUSÉE MAISON DE NOSTRADAMUS Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à MUSÉE MAISON DE NOSTRADAMUS

Les participants réalisent une carte postale à partir d’une initiale enluminée qu’ils mettront en lumière grâce à la pose d’une feuille dorée et le tracé du contour. Ils s’initient à l’enluminure en découvrant un motif de manuscrit et à la pose de la feuille dorée. **A partir de 6 ans. Enfants accompagnés d’un adulte.**

Inscriptions obligatoire pour l’atelier, places limitées

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T11:15:00 2021-09-18T12:15:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:15:00 2021-09-18T16:15:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:00:00;2021-09-19T11:15:00 2021-09-19T12:15:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:15:00 2021-09-19T16:15:00

