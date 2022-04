Découverte de l’énergie des arbres Treffiagat Treffiagat Catégories d’évènement: Finistère

Treffiagat

Découverte de l’énergie des arbres Treffiagat, 15 mai 2022, Treffiagat. Découverte de l’énergie des arbres Treffiagat

2022-05-15 – 2022-05-15

Treffiagat Finistère Venez vous ressourcer auprès des arbres en découvrant leurs énergies et comment communiquer avec eux et la nature qui vous entoure. Animation guidée par Gérard Simon. Venez vous ressourcer auprès des arbres en découvrant leurs énergies et comment communiquer avec eux et la nature qui vous entoure. Animation guidée par Gérard Simon. Treffiagat

dernière mise à jour : 2022-04-11 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Treffiagat Autres Lieu Treffiagat Adresse Ville Treffiagat lieuville Treffiagat Departement Finistère

Treffiagat Treffiagat Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/treffiagat/

Découverte de l’énergie des arbres Treffiagat 2022-05-15 was last modified: by Découverte de l’énergie des arbres Treffiagat Treffiagat 15 mai 2022 finistère Treffiagat

Treffiagat Finistère