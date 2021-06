Montreuil-sur-Loir Ferme expérimentale des Trinottières Maine-et-Loire, Montreuil-sur-Loir Découverte de l’élevage laitier Ferme expérimentale des Trinottières Montreuil-sur-Loir Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

le vendredi 18 juin à 15:00

L’École de formation par l’expérience en agriculture (ÉFEA) est une activité de la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire. Elle propose des formations dans lesquelles la pratique est au cœur, ouvertes à toutes celles et tous ceux qui souhaitent acquérir des compétences concrètes dans un large panel de métiers agricoles. En formant des professionnels qualifiés, ÉFEA répond à un besoin de recrutement important dans le secteur, et participe au renouvellement des actifs. Pour ÉFEA , les métiers agricoles s’apprennent en pratiquant et en relation avec des professionnels. Pour cela, nous mettons à disposition de nos apprenants des moyens innovants, comme de véritables exploitations qui vivent de leurs production, des plateaux techniques grandeur nature, des intervenants expérimentés (agriculteurs, conseillers, vétérinaires…). C’est donc la visite de ce plateau technique que nous vous proposons.

Sur réservation

Vous serez accueillis par le responsable d’élevage qui vous présente les étapes de la production laitière, du veau à la vache jusqu’au lait que vous consommez. Enfin vous assisterez à la traite. Ferme expérimentale des Trinottières Les Trinottières 49140 Montreil-sur-Loir Montreuil-sur-Loir Maine-et-Loire

2021-06-18T15:00:00 2021-06-18T18:00:00

