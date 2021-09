Le Pont-de-Claix Église Saint-Etienne Isère, Le Pont-de-Claix Découverte de l’église St Etienne à travers ses magnifiques vitraux pleins d’ histoire Église Saint-Etienne Le Pont-de-Claix Catégories d’évènement: Isère

Le Pont-de-Claix

Découverte de l’église St Etienne à travers ses magnifiques vitraux pleins d’ histoire Église Saint-Etienne, 18 septembre 2021, Le Pont-de-Claix. Découverte de l’église St Etienne à travers ses magnifiques vitraux pleins d’ histoire

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Etienne

L’église Saint-Étienne ouvre ses portes pour vous permettre de venir admirer ses magnifiques vitraux pleins d’histoire et son style gothique.

Gratuit

Venez admirer ses magnifiques vitraux plein d’histoire et son style gothique. Église Saint-Etienne 37 avenue du maquis de l’oisans 38800 Le Pont-de-Claix Le Pont-de-Claix Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Isère, Le Pont-de-Claix Autres Lieu Église Saint-Etienne Adresse 37 avenue du maquis de l'oisans 38800 Le Pont-de-Claix Ville Le Pont-de-Claix lieuville Église Saint-Etienne Le Pont-de-Claix