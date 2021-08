Fregimont Église Sainte-Raffine de Gaujac Frégimont, Lot-et-Garonne Découverte de l’église Sainte-Raffine Église Sainte-Raffine de Gaujac Fregimont Catégories d’évènement: Frégimont

Lot-et-Garonne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Sainte-Raffine de Gaujac Gratuit. Accès libre au cimetière.

En cours de restauration. Les travaux de la 1ère tranche de restauration de l’église viennent de s’achever. Venez découvrir la nouvelle église Sainte-Raffine dans son écrin. Église Sainte-Raffine de Gaujac 75, Chemin du Peryot de l’Homme 47360 Fregimont Fregimont As Alots Lot-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T20:30:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T20:30:00

