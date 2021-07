Castelnau-de-Guers Castelnau-de-Guers Castelnau-de-Guers, Hérault DECOUVERTE DE L’EGLISE SAINT-SULPICE Castelnau-de-Guers Castelnau-de-Guers Catégories d’évènement: Castelnau-de-Guers

DECOUVERTE DE L’EGLISE SAINT-SULPICE Castelnau-de-Guers, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Castelnau-de-Guers. DECOUVERTE DE L’EGLISE SAINT-SULPICE 2021-07-06 17:30:00 – 2021-09-14 19:30:00

Castelnau-de-Guers Hérault Castelnau-de-Guers Découverte de l’église Saint-Sulpice accompagnée par des paroissiens bénévoles. Découverte de l’égliseSaint-Sulpice accompagnée par des paroissiens bénévoles. stjean.pezenas@club-internet.fr +33 4 67 98 16 35 Découverte de l’église Saint-Sulpice accompagnée par des paroissiens bénévoles. dernière mise à jour : 2021-06-22 par

