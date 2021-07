Chambœuf Église de Chamboeuf Chambœuf, Côte-d'Or Découverte de l’église Saint-Michel de Chamboeuf Église de Chamboeuf Chambœuf Catégories d’évènement: Chambœuf

Église de Chamboeuf, le dimanche 19 septembre à 14:00

Église rebatie en 1785 (choeur, chapelles latérales et clocher réhaussé de 6 m). À l’intérieur, une série de 14 statues sulpiciennes, un bâton de procession en bois doré du XVIIIème siècle classé, … Découvrez les richesses de cette église rebâtie en 1785 Église de Chamboeuf Église de Chamboeuf, 21220 Chamboeuf Chambœuf Côte-d’Or

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

