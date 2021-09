Santenay Église Saint-Jean-de-Narosse de Santenay Côte-d'Or, Santenay Découverte de l’église Saint-Jean de Narosse Église Saint-Jean-de-Narosse de Santenay Santenay Catégories d’évènement: Côte-d'Or

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Dans le hameau de Narosse au pied de la falaise des Trois-Croix, l’église du XIIIe siècle, avec un choeur voûté d’ogives multiples est une des premières églises de ce type greffée sur une structure romane. A l’intérieur découvrez un beau groupe en marbre de la Vierge à l’Enfant terrassant le dragon (1660), des statues polychromes, une fresque, et une croix de consécration… Expositions d’art textile (Association Floraison Textile Bourgogne) et exposition photographique (Association Club Contraste)

Église Saint-Jean-de-Narosse de Santenay Hameau de Saint-Jean-de-Narosse, 21590 Santenay Santenay Côte-d'Or

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

