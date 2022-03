Découverte de l’église Saint-Etienne et de la chapelle des Pénitents blancs Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

2022-03-13 10:00:00 – 2022-03-13 11:30:00

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne EUR 5 5 Découverte de l’église Saint-Étienne et de la chapelle des Pénitents blancs entièrement restaurée et normalement fermée au public hors saison estivale.

