Découverte de l'église Saint-Étienne au travers de ses vitraux, de ses sculptures et de son monument aux morts intérieur.

Puis nous basculons sur la visite de la remarquable chapelle des pénitents blancs.

Puis nous basculons sur la visite de la remarquable chapelle des pénitents blancs. Découverte de l’église Saint-Étienne au travers de ses vitraux, de ses sculptures et de son monument aux morts intérieur.

+33 6 62 28 65 98

Puis nous basculons sur la visite de la remarquable chapelle des pénitents blancs. Larroque Didier

église St-Etienne Boulevard Danton Villeneuve-sur-Lot

