Église Saint-Clair, le dimanche 19 septembre à 14:00

L’Association pour la Sauvegarde et l’Animation de l’église Saint Clair d’Hérouville-en-Vexin vous propose un regard un peu décalé pour (re)découvrir cette très belle église du XIIème siècle, grâce à un petit jeu à faire en famille. Saurez-vous, par exemple, où se cache le petit lapin ? Des bénévoles passionnés vous guideront dans cette découverte et répondre à vos questions. En attendant, retrouvez une petite vidéo de présentation ici : [Présentation de l’église St Clair](https://www.youtube.com/watch?v=QcDNkjOr7hI) ainsi qu’une [vidéo des fouilles archéologiques de 2003](https://www.dailymotion.com/video/xsbfzy) Ce sera également l’occasion de vous procurer le livre récemment sorti de Jean-Marie PIERRAT : « La vie à Hérouville au XIXème siècle ». Entrée libre !

Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

