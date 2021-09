Champlitte Eglise de Champlitte la Ville Champlitte, Haute-Saône Découverte de l’église Saint-Christophe de Champlitte la Ville Eglise de Champlitte la Ville Champlitte Catégories d’évènement: Champlitte

L’origine de l’église Saint-Christophe remonte au XIème siècle. Il subsiste de cette époque les arcades de la nef romane. **Particularités** : Cuve baptismale (XIème), portail orné et trumeau du (XIVème), bas-relief “la Vierge aux Sept-Douleurs” (XVIème), peintures murales (fin du XIVème), chapelle privée des prieurs, chapelle Saint- Georges Saint-Christophe…

Édifice du XIème siècle flanqué d'un prieuré bénédictin du XIIème siècle
Eglise de Champlitte la Ville
14 rue de l'Église, 70600 Champlitte

